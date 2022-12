Ohne Zeitmanagement geht gar nichts

An Weihnachten sehnen wir uns gerne nach den guten alten Zeiten unserer Kindheit zurück. Erinnerungen an ein schönes Fest. Manchmal sind diese Erinnerungen aber etwas getrübt. Blicken wir zum Abschluss unserer Landesschauserie ‚Weihnachten früher‘ deshalb noch einmal zurück, wie schön das Fest in den 50er und 60er Jahren zu Zeiten unserer Eltern und Großeltern und vielleicht ja auch noch in unseren eigenen Kindheitstagen gewesen ist.