Er ist seit 40 Jahren Bademeister im Carl-Hermann-Jäger-Freibad in Ettenheim, und das mit Leib und Seele. Doch die glücklichen und unbeschwerten Zeiten von einst scheinen endgültig der Vergangenheit anzugehören. Nun machen ihm schon in der zweiten Saison vor allem die aktuellen Corona-Vorschriften zu schaffen: Wer darf wann und zu welchen Konditionen ins Bad kommen? Am Wochenende kann das Carl-Hermann-Jäger-Freibad endlich öffnen. Aus diesem Anlass berichtet Edgar Koslowski, was ihn als Schwimmbadchef gerade umtreibt und warum er sich so sehr auf die Badegäste freut. mehr...