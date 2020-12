Kaum eine deutsche Band hat eine so markante Musik entwickelt wie die Ulmer Formation „Kraan“. Sie war – und ist – der Inbegriff dessen, was man in den 70ern international als "Krautrock" bezeichnet hat. Gute, originelle und vor Energie nur so strotzende Rockmusik made in Germany. Die Nachhaltigkeit der Band Kraan liegt darin, dass die Musiker vor allem aus sich selbst schöpfen, nicht Moden hinterherrennen, sondern Moden prägen. Jetzt feiert Kraan 50-jähriges Jubiläum.