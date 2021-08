Paul Lachenmeir war lange Jahre Fischgroßhändler. Dann zog er an den Bodensee, um seinen Jugendtraum vom Fischer wahr werden zu lassen. Seine Motive: "Ehrliche Arbeit am schönsten Platz der Welt- auf dem Bodensee.“ Was er fängt, verkaufen er und seine Partnerin in ihrem kleinen Fischimbiss direkt am See in Friedrichshafen. mehr...