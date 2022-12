Die Weihnachtsmärkte sind gut besucht und die Menschen stehen dicht an dicht an Buden oder Glühweinständen. Gerade da, wo viel los ist, treiben auch gerne Taschendiebe ihr Unwesen. Über ihre Tricks und wie man seine Wertgegenstände sicher verstaut, informieren sie nun Cindy Heider-Liedtke und Manuel August in einer neuen Folge „Lug und Trug“.