Nahtoderfahrung öffnet den Blick ins Jenseits

Felix Kleinschmidt aus Opfingen bei Freiburg hat unglaubliches Glück gehabt. Denn als sein Herz versagt, ist sein Retter in nur 3 Minuten bei ihm. Viel schneller als es der Rettungswagen aus dem 10 Kilometer entfernten Freiburg jemals schaffen könnte. Und das dank einer App. Über 1000 Ersthelfer im Raum Freiburg sind damit vernetzt und werden automatisch alarmiert, wenn in ihrer unmittelbaren Nähe ein Mensch in Lebensgefahr ist. Auch Felix Kleinschmidt hätte ohne die App möglicherweise nicht überlebt. Aber auch seinem Retter ist er unglaublich dankbar. mehr...