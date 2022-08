Der ehemalige Wärterposten WP61 an der badischen Schwarzwaldbahn in Triberg-Gremmelsbach ist ein Ferienhaus, in dem sich nicht nur Bahn-Nostalgiker wohlfühlen. Jahrelang hat Christoph Freudenberger das denkmalgeschützte Bahnwärterhaus saniert für stimmungsvolle Ferien direkt am Gleis und in einem Kulturdenkmal. Es ist spartanisch, ohne moderne Annehmlichkeiten. Dafür umso authentischer und für die Urlauber ein echtes Erlebnis. mehr...