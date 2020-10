Lust auf eine Radtour? Durch schöne Landschaften, mit leckerer Einkehrmöglichkeit? Wir hätten da was. Der badische Weinradweg ist ganz neu eingerichtet worden, und bietet Radlern alles, was das Herz begehrt. Gesamtlänge: 450 Kilometer, vom Süden an der Schweizer Grenze bis nördlich fast nach Hessen. Wir haben uns eine der schönsten Etappen rausgesucht, mitten in der Ortenau. mehr...