Wegen der Corona-Krise wurde zwischen Konstanz und Kreuzlingen ein Zaun aufgebaut. Dieser sollte Fußgänger an der Grenzüberschreitung zwischen Deutschland und der Schweiz hindern. Das führte jedoch auch dazu, dass Verliebte und Familien von einander getrennt wurde.

Politiker aus der Region konnte sich jetzt endlich durchsetzen und so wurde der "Zaun der Liebe" am 15. Mai wieder abgebaut. Das feierten die Anwohner. Vielen ist in den vergangenen acht Wochen richtig bewusst geworden, wie viel ihnen diese offene Grenze im Alltag bedeutet. Nun hoffen alle darauf, dass auch die anderen Grenzschließungen zur Schweiz bald aufgehoben werden. mehr...