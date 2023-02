Nabil El Farra und sein Supermarkt im Hallschlag

Joachim Sauß ist seit 15.12.21 stolzer Papa einer Tochter. Geboren wurde sie in der Filderklinik und am 17.12 hat der Papa sie am dortigen Standesamt auch angemeldet. Das ist jetzt fast zwei Monate her, aber: bis heute hat er keine Geburtsurkunde für die Tochter bekommen. Das bedeutet, er und seine Frau können kein Elterngeld beantragen, kein Kindergeld und den Steuerfreibetrag kann er auch nicht eintragen. Ursache: auf dem Standesamt arbeitet sich eine einzige Angestellte durch die Urkundenflut.