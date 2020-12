In der Weihnachtszeit hängen Misteln über vielen Türen, weil sie Glück und Küsse bringen sollen. Und sie gelten als Wundermittel. Nicht nur im Zaubertrank des Druiden Miraculix sind sie eine wichtige Zutat für Asterix‘ Superkräfte. Auch in der alternativen Krebstherapie spielen sie eine wichtige Rolle. Gerade jetzt im Winter, wenn die Bäume kein Laub tragen, kann man die kugeligen Pflanzen gut sehen. Aber warum wachsen sie dort oben? Was bedeutet das für den Baum? Warum enthalten Misteln viel Gift, wenn sie auf einer Linde wachsen? Und warum sind sie auf Streuobstwiesen nur an Apfelbäumen zu finden?