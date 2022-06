In der Rechtsmedizin des Uniklinikums obduziert er Leichen. Er will wissen: war es Suizid, Fremdeinwirkung oder doch Mord. An Lebenden untersucht der Pathologe die Ursachen von Verletzungen. In seiner Gewaltopferambulanz, einem kürzlich ausgezeichneten niederschwelligen Angebot, dokumentiert er Verletzungen und sichert Spuren so, dass ein Gericht sie verwenden kann. Seine Frau Tina Kunz vertritt als Strafverteidigerin die Angeklagten. Im Studio verraten die beiden, wie es ihnen trotz der permanenten Konfrontation mit Kriminalität und Gewalt gelingt, ausgeglichen zu sein und den Glauben an das Gute im Menschen nicht zu verlieren. mehr...