Was wir gerade erleben, ist nichts weniger als die größte Dürre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In Europa, in Deutschland und auch bei uns in Baden-Württemberg. Besonders schlimm ist die Situation in Mannheim. Hier hat es seit vier Monaten nicht mehr nennenswert geregnet -| und das stellt die Stadt vor enorme Herausforderungen. Denn nächstes Jahr soll in Mannheim die Bundesgartenschau stattfinden -| und all die Bäume und Pflanzen, müssen jetzt gepflanzt werden. Das stellt die Gärtner vor enorme Herausforderungen. mehr...