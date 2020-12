Können Sie sich noch an ihre letzte weiße Weihnacht erinnern? Richtig, das ist schon eine Weile her. Der Großraum Stuttgart wartet seit nunmehr 10 Jahren auf Schnee an den Feiertagen. Auch dieses Jahr werden die Feiertage wohl eher grün oder grau. Trotzdem ist der "Mythos weiße Weihnacht" allgegenwärtig. Warum das so ist? Gut zu wissen. mehr...