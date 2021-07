Der kalte April hat seine Spuren in den Gärten hinterlassen. Was ist jetzt in den Blumenbeeten zu tun? Welche Pflege braucht der Gemüsegarten? Und wie haben die Rosen die Kälte überstanden? Gärtner Werner Tränkle zeigt im Bauerngarten von Margret Raible in Vollmaringen, wie Sie den Garten fit für den Sommer machen. mehr...