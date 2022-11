Mostbesen in Erkenbrechtsweiler

Der Mann ist echt einen Besuch wert, hat sich Sonja Faber-Schrecklein gedacht, als sie in Ostfildern unterwegs war. Im Stadtteil Kemnat ist ihr nämlich ein ‚Seebär‘ begegnet, der genau dort eine neue Heimat gefunden hat. Der gebürtige Hamburger Nicolas Giese ist eine echte Type! Mitten in Kemnat hat er einen Laden, in dem man bei einem gemütlichen Plausch auch Café oder ein Bier trinken sowie ein Eis, Kuchen oder einen kleinen Imbiss schnabulieren kann. mehr...