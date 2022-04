Möbel aus Käferholz

Isabelle Melcher hat ihre Transition vor 22 Jahren abgeschlossen. Sie fühlte sich bereits im Kindergarten als Mädchen trotz ihrer männlichen Geschlechtsmerkmale. In der Grundschule wurde sie von einem Lehrer auf übelste Art und Weise geoutet, ihre Schulzeit hat sie als abschreckend in Erinnerung. Heute ist sie glücklich mit ihrem Leben. Als Psychotherapeutin für Transgender und Transsexuelle Personen kann sie Betroffenen Hilfe und Beratung aus persönlicher Erfahrung anbieten. Julia Heinrich zum Beispiel. Die Transition der 24Jährigen ist erst dreieinhalb Jahre her. Für sie gab es genau wie für Isabelle nur diese eine Option. Die andere wäre ihr Selbstmord gewesen. Im Landesschau-Studio erzählen die beiden anlässlich des Diversity-Tags im SWR, welche glückliche Entscheidung ihre Transition für ihr Leben war, aber auch, was sich in unserer Gesellschaft für Transgender verändern muss. mehr...