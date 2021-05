Nach Monaten des Corona-Lockdowns läuft die Freizeitpark-Saison in Baden-Württemberg zaghaft an. Der Europa-Park begann mit einer stark reduzierten Besucherzahl, wie eine Sprecherin vorab mitteilte. Demnach dürfen am ersten Tag nur 3.000 Menschen die Attraktionen nutzen, am Samstag schon 6.500. So wolle man die Abläufe testen, bevor schließlich die eigentlich erlaubten 20.000 Gäste zugelassen würden. mehr...