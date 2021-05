per Mail teilen

Hoffen auf ein gesundes Baby

Das Team von WASNI in Esslingen stellt Kapuzenpullis her. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam, in ganz normalen Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt. Zu ihnen gehört die kleinwüchsige Nadine. Sie hat Modedesign studiert und entwirft die Kollektion des kleinen Unternehmens.