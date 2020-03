Seit Jahrzehnten baut Familie Bauerle in Fellbach Spargel und Erdbeeren an. In ihrer angeschlossenen Besenwirtschaft sollte in wenigen Tagen wie jedes Jahr der "Spargelbesen" eröffnen. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders. Sorgen um seine rumänischen und polnischen Erntehelfer treiben Klaus Bauerle um, aber auch Sorgen um den Absatz. Gaststätten und Kantinen, die er immer beliefert, haben geschlossen, Großveranstaltungen sind abgesagt. Im Studio berichtet Klaus Bauerle, wie er die Ausnahmesituation erlebt. mehr...