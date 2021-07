Tommi Strohäker hat gleich mehrere Leidenschaften: Er ist nicht nur Koch und Steakhouse-Betreiber in Nagold, sondern er ist auch der Koch bei zwei großen Rockfestivals hier im Ländle. Er ist beim VfB-Fanclub in Nufringen/Herrenberg, ist begeisterter Harleyfahrer und bei der Narrenzunft aktiv. Ein bunter Vogel, dessen Leidenschaften sich auch in seiner Wohnung wiederfinden: Hier hat sogar sein Motorrad einen Platz. mehr...