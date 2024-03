Unter anderem mit diesen Themen: Nachwuchsprüfung bei der Polizei *** Künstliche Intelligenz gegen Krähen-Problem an Schule *** Lohnt sich das: Was verdient ein Waldpädagoge? *** Eine Woche in Ettenheimweiler: Die Schiebebuben erhalten Tradition *** Zu Gast: Anna Ohnweiler aus Nagold ist Gründerin der „Omas gegen rechts“ in Deutschland