Unter anderem mit diesen Themen: Der Citroen Entensammler *** 93-Jährige arbeitet in Buchhandlung *** Die Mama-Bloggerin *** Tierärztin in St. Märgen *** Der Rechtsmediziner *** Ausflugstipps in Böblingen *** zu Gast im Studio ist Christa Melloh

Moderation: Jana Kübel