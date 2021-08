Haben Sie schon mal von Fußballgolf gehört? In Neuried in der Ortenau haben zwei junge Männer das trendige Ballspiel für sich entdeckt. Aufgeschnappt haben sie die Idee in Bayern. Nun haben sie eine Fußballgolf-Anlage in ihrer Heimat aufgebaut. Die Regeln sind die Ggleichen, wie beim Golf, nur dass man hier nicht mit einem Schläger einen kleinen Golfball beschleunigt. Stattdessen muss man einen Fußball mit möglichst wenigen Kicks einlochen.