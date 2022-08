Seit 2018 stand das Grundstück der alten Mühle in Urnau im Bodenseevorland leer. Jochen und Manu Rädeker - er Kommunikationsdesigner an der Hochschule Konstanz, sie Kuratorin einer Galerie - haben das 4,6 Hektar große Anwesen im Deggenhausertal für einen Millionenbetrag gekauft. Nun soll das Gelände wiederbelebt werden. Pläne und Vorstellungen, was man aus diesem denkmalgeschützten Ensemble alles machen kann, haben die Rädekers genug. Bei über 2000 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche kein leichtes Unterfangen. In den Sommerferien heißt es jetzt zum ersten Mal "Probewohnen" auf dem eigenen Land - gemeinsam mit Lunis und Ly ihren beiden zwei und vier Jahre alten Kindern. mehr...