Die Leichtathleten von Essingen

Erhan Demirci bietet mit seinem Hausmeister-Service in Stuttgart und dem Rems-Murr-Kreis eine breite Palette an Dienstleistungen an. Ob Kehrwoche, Fenster putzen oder mal eine Lampe wechseln – er machts und hat schon viel miterlebt. Für seine Kunden ist er deswegen nicht mehr wegzudenken.