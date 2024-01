Die Kunst einen Nistkasten zu bauen

Fritz Schwegler war Künstler und Kunstprofessor in Düsseldorf. 2014 ist er im Alter von 79 Jahren gestorben und hat ein reiches Werk hinterlassen. Ein offizielles Museum gibt es in seinem Heimatdorf nicht, es gibt etwas viel Besseres: alte Milchhäuschen oder Waldarbeiter-Schutzhütten, in denen seine Werke stehen. Selbst in einem alten Wasserturm ist seine Kunst zu sehen. Dorthin hat seine Witwe Hildegard Schöneck-Schwegler Petra Thaidigsmann mitgenommen.