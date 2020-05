Bettina Ehrler in Sulz bei Lahr liebt Häkeln und Stricken. Das sieht man ihrem Haus an: Fensterläden, Treppengeländer, Regenrohr, alles ist eingehäkelt. Dabei hört sie am liebsten Heavy Metal. Handarbeit ist nicht nur ihr Hobby, sie gibt ihr auch viel Kraft, mit ihrer Parkinson-Erkrankung umzugehen, mehr...