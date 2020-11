Die Gospelsängerin und Kirchengemeinderätin lebt seit 25 Jahren in Balingen. Aufgewachsen ist sie im Süden der USA, wo ihr Vater gemeinsam mit ihrem Patenonkel Martin Luther King die Bürgerrechtsbewegung angeführt hat. Als Kind erlebte sie den Kampf für die Rechte der Afro-Amerikaner hautnah mit. Martin Luther King ist 1968 nach dem Mordanschlag in den Armen ihres Vaters in Memphis Tennessee gestorben. Die Vereinigten Staaten von Amerika nach einer wahrhaft historischen Wahl. Die Fortsetzung von "America first" oder eine Rückkehr zu traditionellen politischen Verhältnissen und Umgangsformen? Und die Angst vor Chaos und Gewalt bei einem knappen Wahlausgang. Sie macht sich große Sorgen um ihre Familie in den USA. Im Landesschau-Studio erzählt sie, wie sie den Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA bewertet und was das für ihre eigene Familie, das Land die Menschen und bedeutet. mehr...