Die Themen unter anderem: Igel in Not im Tierheim Ludwigsburg *** Tipps gegen die Männergrippe *** Autorennen auf über 200 Meter langer Carrera-Bahn *** Die Fallers: Alessio Hirschkorn spielt Albert *** Künstler Lutz Ackermann und sein Kreisel in Herrenberg *** Zu Gast im Studio ist Martin Tschepe, Vizeweltmeister im Eis- und Winterschwimmen.