Die Bremse ist seine Lebensversicherung. In der Seifenkiste hat Felix Schlageter nur dieses eine Pedal. Kein Motor treibt ihn an, nur die Schwerkraft beschleunigt ihn und seine Seifenkiste auf dem Weg den Berg hinunter. Mit bis zu 100 km/h rast Felix Schlageter über die Strecke. Der 17-Jährige aus Heitersheim in Südbaden ist vergangenes Jahr Deutscher Meister geworden, und auch seine beiden älteren Geschwister haben schon jede Menge Pokale abgeräumt. mehr...