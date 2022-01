Mit dem Kajak zur Arbeit

Apnoetaucher André Grabs und seine Kumpels haben ein besonderes Hobby: sie machen Tauchwanderungen. Mit wasserfestem und Neoprenanzug steigen sie in Flüsse und tauchen an ihnen entlang. Sie genießen es ganz für sich die Natur und die Fische unter Wasser zu beobachten. Nur wenn eine Schleuse oder ein anderes Hindernis kommt, verlassen sie den Fluss und spazieren ein Stück am Ufer entlang. mehr...