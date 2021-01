Jetzt im Januar verbringt man ja eher wenig Zeit im Garten. Aber auch in der kalten Jahreszeit kann man dort natürlich einiges tun, um sich auf den Frühling vorzubereiten. Der Garten von Gabriele und Martin Oppold ist mehr als ungewöhnlich: In luftiger Höhe, im fünften Stock eines großen Gewerbebaus, bewohnen sie eine 120 Quadratmeter-Wohnung mit zwei begrünten Dachterrassen und einem sonnigen Südbalkon, auf dem an klaren Tagen die schwäbische Alb zum Greifen nah ist. Und das inmitten eines Gewerbegebiets. Sogar eine große Kiefer wächst hier oben, macht aber jetzt mit ihrem ausladenden Wurzelwerk Probleme. Vielleicht weiß Landesschau-Gärtner Rainer Locher da Rat. Außerdem gibt er Tipps für den Hortensien- und Buchsbaumschnitt und ist mit der Frage konfrontiert, wie Unfälle von Singvögeln an den verglasten Terrassenscheiben verhindert werden können. mehr...