Michael überlebt Mordanschlag auf Segelyacht

Klaus Dursch ist leidenschaftlicher Skifahrer. Da er gelernter Schreiner ist, kam er vor vielen Jahren auf die Idee, sich doch einfach mal selbst ein Paar Ski zu bauen. Das gelang und so baut er seitdem in seiner Schreineri in Blaubeuren-Asch edle und gute Skier in Naturholzoptik mit kostbaren Intarsien. Echte Schmuckstücke, die auf den Pisten dieser Welt für Aufsehen sorgen. mehr...