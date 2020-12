Als Musiker gehört Fanta-4-Star Smudo zu einer Berufsgruppe, die von Corona so gebeutelt ist wie kaum eine andere. Statt zu jammern, wollte er etwas Sinnvolles machen. Und so entstand die Warn-App "Luca Corona". Sie soll die Kontaktverfolgung erleichtern. In der Landesschau erzählt der Rapper, warum er gerade in diesen schwierigen Zeiten den Kopf nicht in den Sand steckt. mehr...