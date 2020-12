2020 war ein sehr gutes Bienenjahr mit warmen Temperaturen, aber nur kurzen Hitzewellen. Richtiges Wohlfühlklima für Bienen. Und das ist gut so. Denn Honig ist als Nahrungsmittel, aber auch als Heilmittel, so beliebt, dass die heimischen Imker nur rund 30 Prozent des Bedarfs decken können. Der Rest wird importiert. Damit jeder bei uns seine im Schnitt gut ein Kilo Honig pro Jahr tatsächlich auch verspeisen kann. Warum Honig so beliebt ist? Gut zu wissen. mehr...