Haben Sie einen tierischen Star mit vier Beinen oder zwei Flügeln zu Hause, der etwas ganz Besonderes kann? Dann schreiben Sie uns.

Emma ist die Spaniel-Hündin von Landesschau Moderator Jürgen Hörig. Emma kann Äpfel selbst vom Baum pflücken.

Und was kann Ihr Haustier? Vielleicht Musik machen, malen, die Waschmaschine einräumen oder ...

Wir suchen Baden-Württembergs Haustiere mit den tollsten Talenten für unsere neue Reihe „Mein Haustier kann“. Je verrückter, je erstaunlicher, umso besser. Alles sollte selbstverständlich frei von Zwang sein, und das Tier nicht darunter leiden.

Liebe Hunde- und Katzenbesitzer, Kaninchen-, Pferde-, Hühner- und Papageienfans, Freunde von Spinnen, Schlangen oder Leguanen: Erzählen Sie uns, was Ihr Haustier kann und wie es dazu kam. Am besten mit einem kurzen Video oder Foto. Dann kommen wir mit dem Kamerateam vielleicht bei Ihnen vorbei und erzählen Ihre Tiergeschichte in der Landesschau.