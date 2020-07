Drei Monate war das Kinderkaufhaus der Diakonie in Mannheim wegen Corona geschlossen. Drei Monate, in denen Familien durch Kurzarbeit oder den Verlust ihrer Minijobs in finanzielle Not gerieten. Drei Monate, in denen der Bedarf nach günstiger Kinderkleidung und Spielsachen noch größer war als ohnehin schon. Jetzt hat das Kinderkaufhaus wieder geöffnet. Für viele ist es mehr als eine Einkaufsmöglichkeit, es ist ein generationsübergreifender Treffpunkt in der Mannheimer Neckarstadt. mehr...