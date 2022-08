Meerschweinchen-Pension und Notaufnahmestation in Stuttgart

In den Sommerferien ist Hochsaison in der Meeri-Oase in Stuttgart-Münster! Hier können Urlauber ihre Meerschweinchen zur Pflege abgeben. Aber auch um Meeris, die keiner mehr haben will, kümmert sich Claudia Wirth. Wie gut, dass die Stuttgarterin nicht nur ein großes Herz für Tiere in Not hat, sondern auch viel Platz in ihrem Haus.