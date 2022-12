Mario Mertel ist Fernfahrer und wünscht sich mehr Respekt

Julia Ockers ist Regisseurin, Autorin und Designerin von Trickfilmen für Kinder. Gerade läuft die zweite Staffel „Animanimals“ von ihr auf Kika – eine Co-Produktion von Kika, SWR und Studio Film Bilder. Sie hat an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg studiert und für ihre Serie viele Preise, darunter 2019 den Grimmepreis, bekommen. Mit ihren Filmen will sie Kinder zum Lachen bringen, sagt sie. Will aber auch eine positive Botschaft vermitteln: Dass Anderssein ok ist. mehr...