Lug und Trug: Schutz vor verbotenen Inhalten auf dem Handy

Elles Magermanns geht zum Joggen gerne in den Käfertaler Wald. Doch sie stört sich sehr an dem Müll der am Wegesrand liegt. Das bringt sie auf die Idee die weggeworfenen Gegenstände in Kugel aus Draht zu verbauen. Die wiederum werden an Bäumen aufghängt. So will sie aus dem Müll etwas Schönes machen und gleichzeitig andere auf das Müllproblem aufmerksam machen.