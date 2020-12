Weihnachten im Konsumrausch? Das wird nicht erst heute beklagt. Das war schon in den 50er und 60er Jahren der Fall. Was man sich früher zu Weihnachten wünschte - und was man vom Christkind oder vom Weihnachtsmann bekam.

Weihnachten in den 50er und 60er Jahren: Welche Geschenke wurden gekauft und gebastelt? Was haben sich große und kleine Kinder gewünscht – und bekommen? Die Landesschau hat in die Archive geschaut und die schönsten Weihnachtsfilme ausgegraben.