Heiningen ist ein Musikdorf, was vor allem auch an Jürgen (Jogi) Rothfuß liegt. Der studierte Kirchenmusiker spielt blendend Orgel und in der Party-Live-Band Blue Stars, die seit den 60er Jahren die ganze Region aufmischt. Zusätzlich leitet er in Heiningen drei Chöre, die wegen Corona derzeit leider weder proben noch auftreten können. Das musikalische Spektrum von Rothfuß reicht von Klassik über Jazz bis Pop, wobei er bei Chorkonzerten in Göppingen schon mal 3.000 Zuschauer in die dortige Halle lockt. Mit seiner Musik ist er ein echter Menschenfischer. mehr...