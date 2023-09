Lohnt sich das? Was verdient ein Heilerziehungspfleger?

Ein wunderschönes Rosenbouquet, einen Strauß Wildblumen oder noch schnell ein Geschenk zu Muttertag: all das gibt’s beim Floristen, auch bei Anian Friedrich. Sein Motto: Duftende Blüten, glückliche Kunden. Aber: Wie sieht der Alltag eines Floristen aus? Und was verdient man eigentlich in diesem Beruf? Lohnt sich das?