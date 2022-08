Stefanie Hertel hat sich einen Namen gemacht als Sängerin, Moderatorin und Musicaldarstellerin. Seit 2014 ist sie glücklich verheiratet mit Sänger und Gitarrist Leopold "Lanny" Lanner. Die beiden haben - gemeinsam mit Stefanie Hertels Tochter Johanna Mross -| den Countrypop und -rock als Familienprojekt für sich entdeckt. Nun hat die dreiköpfige Band "More Than Words" ein weiteres Album mit dem Titel "Today" am Start. Im Studio erzählen die beiden, wie glücklich sie mit ihrer Patchword-Familienband sind und ob denn nun wirklich irgendwann die große Traumhochzeit gefeiert wird. mehr...