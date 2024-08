per Mail teilen

Mit Tobias Soldner geht eine Ära zu Ende. 20 Jahre lang hat er den Kuckucksmarkt in Eberbach vorbereitet. Dieses Jahr ist er zum letzten Mal Marktmeister, dann geht er in Rente. Die Anspannung vor der Eröffnung des Fests ist aber so groß wie eh und je.