Conny Reichert aus Baindt am Bodensee ist Hundetrainerin und ihre Warteliste ist lang. Denn die Hundekäufe sind in der Corona-Zeit enorm angestiegen.

Obs vielleicht daran liegt, dass die Leute jemanden zum Kuscheln brauchen oder einen Garantie, um auch nach Ausgangssperre noch vor die Tür zu gehen?

Die Hundetrainerin sieht jedenfalls ein großes Problem darin: Denn viele Menschen unterschätzten, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit so ein Tier braucht. mehr...