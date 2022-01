Leere Regale in Pflanzenmärkten und Gärtnereien

Baustellen sind notwendig, aber trotzdem lästig - für Autofahrer genauso, wie für Anwohner. Was aber, wenn fast der ganze Ort ein halbes Jahr lang Baustelle ist? In Klingenberg, dem kleinsten und ländlichsten Stadtteil von Heilbronn, ist das grade so. Die Hauptstraße wird komplett saniert. Was macht das mit den Menschen, die in Klingenberg leben? Und was bleibt eigentlich zwischen all dem Baulärm und Staub von den schönen Seiten des kleinen Dorfes? mehr...