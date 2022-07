Lebenstraum wegen Unwetter in Gefahr

Unwetter sind ihre Leidenschaft: Als Hagelfliegerin ist sie gegen Gewitterzellen im Einsatz. Genau wie das Wetter sind auch ihre Einsätze nicht planbar. Jetzt ist Hochsaison und sie ist rund um die Uhr in Bereitschaft. Ein Leben auf Abruf - die 38-Jährige kennt es nicht anders. In ihrem Hauptberuf arbeitet die dreifache Mutter als freiberufliche Hebamme. Im Landesschau-Studio spricht sie über ihre Faszination für das Fliegen, Kritik an Hagelflügen und den Spagat zwischen Familie und Beruf. mehr...