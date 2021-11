Feuerwehr im Einsatz: Sturz aus dem 4. Stock

per Mail teilen

Ein Mann ist aus einem Fenster im vierten Stock gestürzt. Die Retter von der Stuttgarter Feuerwehr kämpfen um sein Leben. Tobias Ritzal und Dennis Gassman sind bei der Stuttgarter Berufsfeuerwehr. Sie sind nicht nur Feuerwehrleute, sie sind auch Notfall - und Rettungssanitäter. Ritzal darf vor dem Eintreffen eines Notarztes oder Notärztin Patienten intensivmedizinisch behandeln. Rettungssanitäter Gassmann unterstützt ihn dabei. 12 Stunden arbeiten beide auf einem Rettungswagen und danach 12 Stunden in einem Löschzug. Diese Kombination ist eine Besonderheit in Baden–Württemberg. Es gibt sie nur auf der Feuer– und Rettungswache 5 in Stuttgart–Degerloch.